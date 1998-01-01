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بومبيو: ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بأمن إسرائيل

الخميس 21 مارس 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بأمن إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ملتزمة أخلاقيا وسياسيا بأمن إسرائيل ومنع أي جهة "عدائية" من محاولة ضعضعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء بومبيو مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أفضل صديق لإسرائيل.

وقال بومبيو "هذا الالتزام ليس فقط قولا، بل فعلا أيضا". مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تتعامل مع إسرائيل من هذا المنطلق على أرض الواقع.

من جانبه قال ريفلين إن إسرائيل ستحمل الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من أراضيها إلى إسرائيل.

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