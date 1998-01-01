شقيقة جريزمان توضح حقيقة انتقاله إلى برشلونة

وكالات / سما /

قررت ماود جريزمان شقيقة ووكيلة أعمال المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الرد على الشائعات الصحفية التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية بخصوص رغبة الأخير بالرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وادعت صحيفة ليكيب الفرنسية قبل بضعة أيام أن أنتوان جريزمان يشعر بالإحباط بعد خروج أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بطريقة مذلة، وبات يفكر جدياً بالانتقال إلى نادٍ يمكنه فعلاً المنافسة على الألقاب.

وادعت العديد من المصادر أن برشلونة هو أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الذي كان قريباً من الانتقال إلى ملعب الكامب نو في الصيف الماضي قبل أن يعدل عن قراره في اللحظات الأخيرة.

ونفت ماود جريزمان جميع هذه التقارير، وقالت لوسائل الإعلام الفرنسية “ما يقال حول مستقبل أخي لا أساس له من الصحة، والبعض الآخر يسمح لنفسه بتغذية الشائعات بشائعات أخرى”.

وأضافت “أنا الوحيدة التي أدير أعماله، مع والدنا ومحامينا، الآن لا يفكر بشيء سوى أتلتيكو مدريد”.