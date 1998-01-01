  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شقيقة جريزمان توضح حقيقة انتقاله إلى برشلونة

الخميس 21 مارس 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة جريزمان توضح حقيقة انتقاله إلى برشلونة


وكالات / سما /

قررت ماود جريزمان شقيقة ووكيلة أعمال المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الرد على الشائعات الصحفية التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية بخصوص رغبة الأخير بالرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وادعت صحيفة ليكيب الفرنسية قبل بضعة أيام أن أنتوان جريزمان يشعر بالإحباط بعد خروج أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بطريقة مذلة، وبات يفكر جدياً بالانتقال إلى نادٍ يمكنه فعلاً المنافسة على الألقاب.

وادعت العديد من المصادر أن برشلونة هو أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الذي كان قريباً من الانتقال إلى ملعب الكامب نو في الصيف الماضي قبل أن يعدل عن قراره في اللحظات الأخيرة.

ونفت ماود جريزمان جميع هذه التقارير، وقالت لوسائل الإعلام الفرنسية “ما يقال حول مستقبل أخي لا أساس له من الصحة، والبعض الآخر يسمح لنفسه بتغذية الشائعات بشائعات أخرى”.

وأضافت “أنا الوحيدة التي أدير أعماله، مع والدنا ومحامينا، الآن لا يفكر بشيء سوى أتلتيكو مدريد”.

#جريزمان #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

صور: الرئيس يعود القيادي أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

بشارة: سيتم صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة..

هنية: غزة أثبتت قدرتها التغلب على أي تطور خارج الصندوق و بسرعة

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

أبو حسنه: بدأنا في توظيف الف من الاطباء والصيادلة والممرضين في القطاع الصحي بغزة

"حِراك "بدنا نعيش": بين الحق والحقيقة والخطأ والخطيئة!! ..د.احمد يوسف

طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من الشبان وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الجبهة الديمقراطية : حراك بدنا نعيش "حراك شعبي نقي" ويجب الاعتذار العلني

الرئاسة : مفترق طرق قادم في العلاقة مع حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية

503499C

بيت لحم تشيع شهيد الواجب الشاب " احمد مناصرة "

هكذا تستعد اسرائيل للمسيرة المليونية على الحدود مع غزة

860x484 (3)

صحيفة عبرية: ترتيبات عربية – دولية بشأن قطاع غزة تشمل تجريد التنظيمات من الأسلحة