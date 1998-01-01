"الديمقراطية" تدعو لإحالة جرائم سلطات الاحتلال للأمم المتحدة والجنايات الدولية

رام الله / سما /

وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس، بتحية الاعتزاز والإكبار للأمهات الفلسطينيات، في الوطن والشتات، وتخص منهن، أمهات وعوائل الشهداء والأسرى الجرحى والمفقودين والمناضلين، القابضين على جمر القضية الوطنية الفلسطينية، في خيار نضالي لا يلين، إلى أن يفوز شعبنا الفلسطيني بحقوقه القومية والوطنية كاملة، بالعودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67.

وقالت الجبهة في تصريحٍ صحفي ، إنّها توجه التحية، إلى أمهات وعوائل شهداء شعبنا في الساعات الماضية في مواجهة الاحتلال في الضفة الفلسطينية الأبطال:

1- أحمد جمال محمود مناصرة (بيت لحم)

2- رائد حمدان (نابلس)

3- زيد نوري (نابلس)

4- عمر أبو ليلى (قرية الزاوية – سلفيت)

وأضافت، أنّ دماء الفرسان الأربعة، لن تذهب هدراً، وإن الذين ارتكبوا جرائم الاغتيال والإعدام، لن يفلتوا من عقاب الشعب والمجتمع الدولي.

ودعت، القيادة الرسمية التي بيدها زمام القرار إلى نقل قضايا الاغتيالات والإعدامات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا إلى مجلس الأمن، والجمعية العامة، والتقدم بمشاريع قرارات لإدانة سياسة الاحتلال، وقيادتيه السياسية والعسكرية، وإحالة المسؤولين منهم إلى محكمة الجنايات الدولية، بجرم ارتكاب جرائم حرب موصوفة ضد شعبنا وأبنائه