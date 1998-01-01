اللواء النتشة يبحث أحوال القدس مع السفير المغربي الحمزاوي

رام الله / سما /

التقى الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين محمد الحمزاوي في مقر السفارة المغربية بمدينة رام الله.

وكان برفقته أمين سر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس حاتم عبد القادر ووكيل المؤتمر يونس العموري، وتمحور اللقاء حول مدينة القدس وما يعصف بها من إنتهاكات إسرائيلية يومية متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى ومقدساتها ومكوناتها الحضارية والبشرية. حيث قدم اللواء النتشة للسفير الحمزاوي شرحاً وافياً عن تفاصيل الحياة اليومية والظروف الطاردة التي يصنعها الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة المحتلة، من تنكيل وهدم وتدمير وإعتقال وإعتداء على البشر والحجر، يسير ضمن مخطط استعماري ضخم يهدف برمته لبسط السيطرة الكاملة على القدس وطرد المقدسيين إلى خارجها وتسكينها بالمستوطنين، مؤكداً بأن صلابة ومقاومة المقدسيين تقف في كل مرة كالشوكة في حلق الإحتلال ومخططاته البائسة التي لن تنال من عزيمتهم ولا إرادتهم ولاصمودهم، كما أشاد اللواء النتشة بالدور التاريخي العظيم الذي يتولاه العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه مدينة القدس والمقدسيين في حمايتها ورعايتها، مثمناً هذا الدور الذي لم يتوقف يوماً، والذي بدوره يعزز وجود ورباط المقدسيين في زقاق وضواحي المدينة المقدسة.