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الحساينة: الانتهاء من ترميم 70% من منازل الفقراء في غزة

الخميس 21 مارس 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: الانتهاء من ترميم 70% من منازل الفقراء في غزة


غزة / سما /

اعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتورمفيد محمد الحساينة، يوم الخميس، أن وزارته أنهت ترميم 70% من منازل الفقراء ضمن المشروع الممول من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بقيمة 10 مليون دولار أمريكي .


وشدد الوزير الحساينة خلال جولة على عدد من المنازل الفقراء أن طواقم الوزارة تواصل العمل ليل ونهار بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية في قطاع غزة بهدف جلب مشاريع ترميم منازل الفقراء وذوي الشهداء والحالات الاجتماعية.


وأكد الوزير الحساينة أن وزارته استقبلت خلال الفترة الماضية آلاف طلبات الترميم لمنازل الفقراء والحالات الاجتماعية .


وشكر الوزير الحساينة الدول العربية الشقيقة والدور الأوروبية الصديقة والمؤسسات الخيرية العربية على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني وخدمة الحالات الاجتماعية الفقيرة عبر برامجها المختلفة، مؤكدا على ضرورة زيادة الدعم المالي وتمويل هذه المشاريع التي تعتبر أولوية قصوى .

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