دليلكم الشامل لأناقة كاملة في ارتداء الأساور

وكالات / سما /

الأساور ليست للنساء فقط، وخلال المواسم الماضية باتت من الأنماط الرائجة جداً. وهي تأتي بمختلف الأشكال والأنماط وبأنواع مختلفة من المواد، فهناك المعدنية وهناك الجلدية والأخرى المصنوعة من الخرز، وهناك التي تجمع بين مواد مختلفة. عالم الموضة بات أكثر مرونة من أي وقت مضى حين يتعلق الأمر بالأساور خصوصاً لناحية تنسيقها مع بعضها بعضاً، ومع أنماط الملابس المختلفة وحتى الرسمية. ولكن المرونة لا تعني أنه لا توجد قواعد تحدد المقاربات التي يجب اعتمادها من أجل الظهور بطلة مثالية.

القاعدة الأولى الأساسية التي يجب الالتزام بها بشكل مطلق هو أن الغاية هي عدم الظهور وكأنك ترتدي الأساور النسائية التي استعرتها من زوجتك أو شقيقتك. بل ما تبحث عنه هو قطعة أنيقة وذكورية مصنوعة من مواد وألوان مثيرة للاهتمام، وأن تختار النوعيات والأشكال التي تترك انطباعاً مؤثراً.

تزيين معصم اليد معتمد منذ عقود، من خلال الساعات، ولكن خلال الفترة الماضية بتنا مع عصر تزيينه بما هو إضافي من خلال الأساور الذكورية؛ ولذلك كي تضمن ظهورك بشكل مثالي إليك دليلك الذكوري لارتداء الأساور.

السلاسل المعدنية

الأساور المعدنية تعود جذورها إلى الجيوش، وتاريخياً كانت الأكثر شهرة؛ وذلك لأنها بسيطة وتعبر عن «الشراسة»، وكانت حينها عريضة بحيث تغطي مساحة لا بأس بها من المعصم ومنقوش عليها رسوم مختلفة. حالياً الأساور المعدنية الشخصية التي يتم الحفر عليها سواء الاسم أو أي شيء شخصي هي على رأس الخيارات الذكورية للأساور خصوصاً تلك المصنوعة من الفضة. هذه النوعية يجب أن تعتمدها بمفردها أي من دون الدمج مع أنواع أخرى. يتم ارتداء الأساور المعدنية باليد اليمنى مع الحرص على تنسيق لونها المعدني مع لون الساعة؛ وذلك من أجل طلة متكاملة.

الأساور الجلدية

كما هو حال الأساور المعدنية فإن الأساور الجلدية ذكورية للغاية. الأساور الجلدية التي تكون رفيعة تمنح الرجل طلة أنيقة وراقية، ويمكنها أن تكون بسيطة؛ أي تلك التي تلتف حول المعصم لمرة واحدة، أو يمكنها أن تكون من النوع الذي يتم لفه حول المعصم أكثر من مرة، وبذلك تحصل على ما يشبه الأساور المتعددة ولكن من خلال قطعة واحدة.

وخلافاً للأساور المعدنية يمكن اختيار الأساور الجلدية التي تتناقض لناحية اللون مع الساعة؛ وذلك لأن التناقض الذي تخلقه يترك تأثيراً أنيقاً. كما يمكن ارتداء الأساور الجلدية باليد اليسرى فوق الساعة يحيث إما تكمل لون سوار الساعة أو تتناقض معه، فالخيار لك.

الأساور القماشية المحبوكة

الأساور القماشية المحبوكة من الأنماط التي شهدت رواجاً كبيراً خلال السنوات الماضية. عادة هي من القطن أو من البوليستر الذي تم دمجه مع مواد أخرى؛ وذلك من أجل ضمان ظهور اللون والأنماط حيث تمت حياكة الأساور بشكل واضح. ولأن الحبكة والألوان تظهر بشكل واضح؛ فما عليك القيام به هنا هو اختيار القماش واللون الذي يتناسب مع منديل الجيب أو ربطة العنق في حال كنت ترتدي بدلة أو مع لون السروال أو الشورت في حال كنت ترتدي الأنماط الأخرى من الملابس.

الأساور القماشية المحبوكة مصممة كي يتم تكديسها فوق بعضها بعضاً في المعصم الذي ترتدي فيه ساعة اليد. ولكن في حال لم تكن تريد أن ترتدي الأساور فوق الساعة يمكنك اعتماد اليد اليمنى شرط أن ترتدي خاتماً معدنياً، أو تقوم بدمجها مع أساور جلدية أو معدنية.

الأساور الهجينة

النمط الهجين هو الذي يجمع بين أنماط عديدة ضمن قطعة واحدة؛ أي أن الأساور تتضمن القماش والمعدن والجلد، أو القماش والمعدن، أو أي قماش وجلد، أو جلد ومعدن، أو جلد وقماش، وتكون عادة أكثر عرضاً من الأساور المصنوعة من مادة واحدة. هذه النوعية أنيقة ويمكن اعتمادها بشكل منفرد؛ وذلك لأن الدمج بين الألوان والأنماط يجعلها تبرز بمفردها من دون الحاجة لأي إضافات أخرى. بشكل عام وفي حال لم تكن تملك الخبرة الكافية في ما يتعلق بالأساور فيفضل أن يتم اختيار تلك التي تكون بألوان هادئة ومحادية ومعدن بالحد الأدنى من اللمعان؛ وذلك كي تتمكن من تنسيقها وبسهولة مع ملابسك.

أساور الخرز

أساور الخرز رأيناها على معاصم الرجال بشكل كبير جداً خلال الفترة الاخيرة، وسبب شهرتها الكبيرة هو أن الخيارات لا تعد ولا تحصى، وهي تناسب كل الأذواق. هناك الخرز المعدني، وهناك الخرز الأكثر فخامة كالكريستال الفاخر والعظم والزجاج، وطبعاً الخيار الأقل ثمناً البلاستيك. التنوع الكبير يُمَكِّن الرجل من اختيار النمط الذي يتناسب مع شخصيته ومع النمط الذي يعتمده لملابسه.

أساور الخرز تبدو مثالية حين يتم اعتمادها بكثرة أي حين تقوم بتكديسها فوق بعضها بعضاً. كما يجب الدمج بين أنماط الخرز المختلفة سواء لناحية اللون والحجم. مع البدلة الرسمية يجب اختيار أساور الخرز التي تكون بلون واحد وعدم المبالغة بعددها أي قطعة واحدة أو قطعتين على أبعد تقدير. في المقابل للباس الكاجوال أو طلة كل يوم يمكنك اختيار ما تشاء لناحية نوعية الخرز والشكل والحجم واللون. في هذه الحالة الأساور هي التي ستكون نجماً بحيث تبرز وتجعلك تختلف عن غيرك؛ لذلك لا تكبح خيالك.