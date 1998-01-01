تعرف على أسعد بلد في العالم!

وكالات / سما /

أظهرت بيانات تقرير السعادة العالمية "The World Happiness Report‎" اسم الدولة الأسعد في العالم، بالاعتماد على إحصائيات مجموعة من جوانب الحياة اليومية لمواطنيها.

وعد تقرير السعادة العالمية أن فنلندا هي البلد السعيد الأول في العالم، حيث أوضح المركز التحليلي "Next Era" أن الفنلنديين يشعرون بالسعادة بسبب "النهج التجريبي" لسياسة البلاد الداخلية.

ويرجع الخبراء سبب "السعادة الفنلندية" إلى الاهتمام الخاص بالصحة والتعليم، الذي توليه سلطات البلاد منذ النصف الثاني من القرن الماضي تقريبا.

كما أن سلطات فنلندا تعمل على مختلف الصعد لتحسين ورفع مستوى سلامة المواطنين.

يذكر أن فنلندا احتلت المركز الثاني في العالم من حيث نقاء الهواء.