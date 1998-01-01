أنجبت 6 توائم في 9 دقائق... إليكم التفاصيل!

وكالات / سما /

أذهلت الأميركية ثيلما شياكا الفريق الطبي في مستشفى "وومنز هوسبيتال" في تكساس بعدد التوائم الذين أنجبتهم في دقائق قليلة.

فقد ذكر تقرير لصحيفة Journal de Montreal أنّ أفراد ذلك الفريق اختاروا الاستماع إلى أغنية "ستايشن تو ستايشن" للفنان دايفيد بوي والتي تدوم 10 دقائق.

وأفادوا بأن الأم وضعت طفلها السادس قبل نهاية الأغنية. ولفتوا إلى أنها أنجبت 4 أولاد وبنتين.

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأم محاطة بالفريق الطبي. ومن هؤلاء الطبيب سيمشوفيتز الذي علق: "هل تعرفون أن فرصة إنجاب 6 توائم تشكل واحداً على 4.7 مليار؟ لقد حظينا بشرف استقبال 4 صبية وفتاتين مع ثيلما في وقت مبكر من هذا الصباح".

ونقل الموقع عن مصادر المستشفى أن الأم تتمتع بصحة جيدة وأنها أطلقت على الطفلتين اسمي زينا وزوريال فيما لن تكشف أسماء الأولاد.

ويشار إلى أن أميركية أخرى تدعى كورتني وولدروب أنجبت بدورها 6 توائم منذ أشهر خلال 4 دقائق فقط.