  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

خاتم زفاف وتهنئة .. ما حقيقة زواج دينا من ثري عربي؟

الخميس 21 مارس 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خاتم زفاف وتهنئة .. ما حقيقة زواج دينا من ثري عربي؟


وكالات / سما /

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية بسمة وهبى بعدما نشرت صورة تجمعها بدينا خلال زيارتها لها بمنزلها بالسعودية، وعلقت بسمة على الصورة قائلة :" ألف مبروك يا عروسة النيل " مما دفع العديد من المواقع للزعم بأن دينا تزوجت.

دينا استقبلت هذه الشائعات بسخرية شديدة، وقالت :" بسمة وهبي كانت تمزح معي والخاتم الذي ارتديته هو خاتم من شبكة نجلها لعروسه، حيث كنا نمزح فقط وكل ما تردد حول خطوبتي من ثري عربي مجرد شائعات ".

وأضافت :" بسمة كانت تهنئني على أدائي مناسك العمرة مؤخرًا ولكن البعض استغل صورتنا وتعليقها للترويج لهذه الشائعة التي ليس لها أي أساس من الصحة ، فأنا لم أولو حدث ذلك سأقول للجميع، ثم هل هناك من تحتفل بزواجها وهي ترتدي عباءة وشراب في قدمها! ".


وكانت بسمة قد أثارت جدلاً كبيراً بعدما نشرت صورة بصحبة دينا وعلقت عليها وكتبت :" "ألف مبروك يا دينا، جيتى لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة، الله يسعدك ويوفقك، ونورتي جدة ونورتي بيتى، مبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل".

#دينا #خاتم زفاف

الأكثر قراءة اليوم

بشارة: سيتم صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة..

صور: الرئيس يعود القيادي أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

هنية: غزة أثبتت قدرتها التغلب على أي تطور خارج الصندوق و بسرعة

أبو حسنه: بدأنا في توظيف الف من الاطباء والصيادلة والممرضين في القطاع الصحي بغزة

طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من الشبان وسط قطاع غزة

العاهل الاردني: القدس بالنسبة لي خط أحمر وشعبي كله معي

"حِراك "بدنا نعيش": بين الحق والحقيقة والخطأ والخطيئة!! ..د.احمد يوسف

الأخبار الرئيسية

الرئاسة : مفترق طرق قادم في العلاقة مع حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية

503499C

بيت لحم تشيع شهيد الواجب الشاب " احمد مناصرة "

هكذا تستعد اسرائيل للمسيرة المليونية على الحدود مع غزة

860x484 (3)

صحيفة عبرية: ترتيبات عربية – دولية بشأن قطاع غزة تشمل تجريد التنظيمات من الأسلحة

اسعاف

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم