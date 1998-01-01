خاتم زفاف وتهنئة .. ما حقيقة زواج دينا من ثري عربي؟

وكالات / سما /

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية بسمة وهبى بعدما نشرت صورة تجمعها بدينا خلال زيارتها لها بمنزلها بالسعودية، وعلقت بسمة على الصورة قائلة :" ألف مبروك يا عروسة النيل " مما دفع العديد من المواقع للزعم بأن دينا تزوجت.

دينا استقبلت هذه الشائعات بسخرية شديدة، وقالت :" بسمة وهبي كانت تمزح معي والخاتم الذي ارتديته هو خاتم من شبكة نجلها لعروسه، حيث كنا نمزح فقط وكل ما تردد حول خطوبتي من ثري عربي مجرد شائعات ".

وأضافت :" بسمة كانت تهنئني على أدائي مناسك العمرة مؤخرًا ولكن البعض استغل صورتنا وتعليقها للترويج لهذه الشائعة التي ليس لها أي أساس من الصحة ، فأنا لم أولو حدث ذلك سأقول للجميع، ثم هل هناك من تحتفل بزواجها وهي ترتدي عباءة وشراب في قدمها! ".



وكانت بسمة قد أثارت جدلاً كبيراً بعدما نشرت صورة بصحبة دينا وعلقت عليها وكتبت :" "ألف مبروك يا دينا، جيتى لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة، الله يسعدك ويوفقك، ونورتي جدة ونورتي بيتى، مبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل".