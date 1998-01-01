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بيت لحم تشيع شهيد الواجب الشاب " احمد مناصرة "

الخميس 21 مارس 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم تشيع شهيد الواجب الشاب " احمد مناصرة "


رام الله / سما /

 انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد احمد جمال مناصرة من بلدة وادي فوكين قضاء بيت لحم، والذي استشهد  برصاص الاحتلال  اثناء محاولته انقاذ عائلة تعرضت لاطلاق نار من قبل الاحتلال مساء امس الخميس.

و عم الاضراب العام والشامل صباح اليوم الخميس، مدينة بيت لحم ومحيطها من المدن والقرى والمخيمات احتجاجا على جريمة الاحتلال التي ارتكبها على حاجز النشاش جنوب بيت لحم، التي استشهد فيها عندما  بادر لمساعدة عائلة من رصاص الاحتلال فأنقذ والد الاطفال وزوجته وسقط شهيدا.

وفتح الجنود الليلة الماضية النار قرب حاجز النشاش جنوب بيت لحم باتجاه سيارات المواطنين ما ادى إلى استشهاد مناصرة واصابة علاء غياظة، ومن المقرر أن يجري تشييع الجثمان الساعة العاشرة انطلاقا من مستشفى بيت جالا الحكومي.

يتبع ..

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