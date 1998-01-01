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بسمة بوسيل تحدث ضجة بما نشرته عن انجابها من تامر حسني

الخميس 21 مارس 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسمة بوسيل تحدث ضجة بما نشرته عن انجابها من تامر حسني


وكالات / سما /

لا يزال مقطع الفيديو الذي نشرته مصممة الأزياء بسمة بوسيل وهي تغني أغنية زوجها تامر حسني "ناسيني ليه"، يحدث جدلاً واسعاً بين المشاهدين.

وأثار المقطع ضجة كبيرة بين المتابعين الذين أعربوا عن حبهم الكبير لها وشوقهم لصوتها، حيث انها توقفت عن الغناء بعد فترة قليلة من خروجها من برنامج "ستار اكاديمي" وارتباطها بالنجم المصري الذي طلب منها الابتعاد عن عالم الفني والتفرغ لأسرتها.

وأعربت بوسيل عن سعادتها من التعليقات المميزة التي وصلت لها بعد سماع صوتها وحرصت على نشر بعضها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام. وكان من بينها صورة لأحد متابعيها قال فيها: "تامر وبسمة أحسهم حينجبوا آلات موسيقية"، وردت عليه بايموجي لوجوه ضاحكة.

#بسمة بوسيل

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