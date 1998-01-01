آلام أسفل الظهر والفخذ.. الأسباب وطرق العلاج

وكالات / سما /

يتسبب حدوث خلل على مستوى مفصل معين في ظهور آلام بأسفل الظهر والفخذ. وتساعد التمارين الرياضية أوالعلاج الطبيعي في التغلب عليها دون الحاجة إلى مسكنات. لكن ماهي أسبابها وأعراضها؟

هذا المفصل هو العجزي الحرقفي، والذي يلعب دوراً مهما كحلقة وصل أساسية بين الجزء السفلي من العمود الفقري وحرقفة الحوض.

ومن بين الأسباب المحتملة لظهور آلام بهذا المفصل: الوقوف أو الجلوس بشكل غير متوازن أو الإجهاد أثناء ممارسة التمارين الرياضية، إضافة إلى أمراض الروماتيزم. وتتسبب هذه العوامل في اختلال التوازن بالأربطة والأوتار والعضلات.

وتكون النتيجة عدم استقرار المفصل العجزي الحرقفي. ويعاني المصابون من الألم المستمر الذي يبدأ من عمق الفخذ وينتقل إلى الساق خاصة أثناء الوقوف أو الانحناء. وحال لم تتم معالجة هذه الآلام تتطور لتصبح خللا دائماً، حسب تقرير مجلة "فوكوس" الألمانية على موقعها الإلكتروني.

والذين يعانون من آلام خفيفة يمكنهم معالجتها عن طريق القيام بتمارين رياضية خاصة. وينصح الأطباء بالجري والسباحة وركوب الدراجة أو المشي لمسافات طويلة.

وخلال ممارسة هذه الأنشطة تختفي الآلام شيئا فشيئا، وتصبح عضلات الحوض أقوى. كما توجد تمارين رياضية أخرى خاصة يمكن القيام بها منزليا، كما تشير المجلة.

وفي حال بقيت الآلام أسابيع يجب اللجوء فوراً لمعالج متخصص كأخصائي العلاج الفيزيائي الذي يستخدم العلاج اليدوي، حيث يقوم بدفع المفصل لموضعه الأصلي. كما تساعد تقنية العلاج بالحرارة أو المراهم ومصابيح الأشعة تحت الحمراء على استرخاء العضلات عبر تنشيط الدورة الدموية.

وفي حال فشلت تلك الطرق فالأطباء يضطرون بعدها لإجراء عملية جراحية لزرع قضبان التيتانيوم بالمفصل مثلاً. وأثبتت هذه التقنية فعاليتها حيث تختفي الآلام في غضون بضعة أسابيع.