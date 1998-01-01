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موقع عبري: الردع يتآكل بعد الهجمات الأخيرة بالضفة

الخميس 21 مارس 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: الردع يتآكل بعد الهجمات الأخيرة بالضفة


القدس المحتلة / سما /

- نشر موقع واللا العبري، اليوم الخميس، تقريرا مطولا حول الهجمات الأخيرة التي وقعت في الضفة الغربية وأدت لمقتل عدد من الجنود والمستوطنين.

ورأى الموقع أن الردع يتآكل في ظل الجرأة الاستثنائية لمنفذي العمليات الأخيرة، ويتوقع أن تحدث هجمات مماثلة قد تتطور إلى إمكانية خطف الجنود، خاصة بعد خطف سلاح الجندي في الهجوم الأخير عند مستوطنة أرئيل.

وقال الموقع إنه يجب على رئيس الأركان أفيف كوخافي إعادة النظر في كيفية استعادة الردع في المناطق التي وقع فيها الهجوم. مشيرا إلى أنه من الضروري اتخاذ خطوات مهمة مثل نشر المزيد من الجنود في النقاط بوضع 3 أو 6 جنود بدلا من جنديين في كل نقطة، خاصةً في ظل التحذيرات من المؤسسة الأمنية بأن الأشهر المقبلة قد تكون مشتعلة.

وقال أحد جنود كتيبة المدفعية التي كانت عند تقاطع أرئيل وقتل أحد أفرادها وأصيب آخر، أنهم وصلوا منذ أسبوعين للمنطقة ومعظم الجنود الذين جندوا قبل 8 أشهر، خضعوا لدورة تدريبية صعبة. مضيفا "الجميع هنا لديهم مهمة لا علاقة لها بما نقوم به نحن، هذه المرة التي نخدم فيها بالميدان".

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