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"Xiaomi" تطلق هواتف مميزة بأقل من 150$!

الخميس 21 مارس 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Xiaomi" تطلق هواتف مميزة بأقل من 150$!


وكالات / سما /

تستعد شركة "Xiaomi" لطرح بضعة نماذج من هاتف "Redmi 7" بمواصفات منافسة، وأسعار تتراوح ما بين 105 و150 دولارا.

وستزود جميع النماذج القادمة من "Redmi 7" بهيكل زجاجي مقاوم للماء والغبار، وشاشة بحجم 6.2 بوصة، ودقة عرض (1520/750) بيكسل، وأبعاد 9:19، محمية بزجاج "Gorilla Glass 5" المقاوم للصدمات والخدوش، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

كما ستأتي تلك الهواتف بمعالج "Qualcomm Snapdragon 632"، ومعالج رسوميات "Adreno 506"، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+8) ميغابيكسل، وميزة التحكم الاوتوماتيكي لعمق الصورة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

ومن المفترض أن تطرح "Xiaomi" هذه الأجهزة في الأسواق، في 26 مارس الجاري، وتزودها بنظام تشغيل "Android 9"، وواجهات تشغيل "MIUI 10 shell".

وسيبلغ سعر النسخة المزودة بذاكرة 2/16 غيغابايت نحو 105 دولارات. أما النسخة المزودة بذاكرة 3/32 غيغابايت، فسيبلغ ثمنها 120 دولارا تقريبا، وتباع النسخة الأغلى بذاكرة 4/64 غيغابايت مقابل 150 دولارا.

#شاومي

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