لهذه الاسباب .. وزراء عرب يعارضون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية"، النقاب عن معارضه بعض الدول العربية، للجهود المبذولة لإبرام تفاهمات تهدئة بين حركة حماس في غزة و"إسرائيل".

ونقلت القناة العبري عن الوزير الاسرائيلي السابق يوسي بيلين قوله: "إن مسؤولين عرب أبلغوه مؤخراً ان تطبيق التفاهمات بين حركة حماس في غزة وإسرائيل يضر بمصالحهم في المنطقة لأن الحركة حليفة لدولتي إيران وقطر وهما العدوتان الاقليميتان لهما.

ووفقاً للصحيفة، اجتمعت مؤخراً الوزير الإسرائيلي بعدد من المسؤولين العرب في الدول المعتدلة، وعبروا له عن سعادته لتنامي العلاقات السرية والعلنية.

وأضاف الوزير، "وجدت نفسي في وضع لا أحسد عليه بسبب الترتيبات السياسية الأخيرة التي دخلت فيها إسرائيل مع حركة حماس في غزة".

وتابع "رغم محاولتي التوضيح لهم أنه لا يوجد حل بسيط للمواجهة السائدة مع حماس، لكني لم أستطع أن أقنعهم؛ لأن هؤلاء المسؤولين العرب يعتقدون أن تطبيق التفاهمات بين حماس وإسرائيل يضر بمصالحهم في المنطقة؛ لأن الحركة حليفة لإيران وقطر، وهما العدوتان الإقليميتان لها".