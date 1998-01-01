  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذه الاسباب .. وزراء عرب يعارضون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

الخميس 21 مارس 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب .. وزراء عرب يعارضون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية"، النقاب عن معارضه بعض الدول العربية، للجهود المبذولة لإبرام تفاهمات تهدئة بين حركة حماس في غزة و"إسرائيل".

ونقلت القناة العبري عن الوزير الاسرائيلي السابق يوسي بيلين قوله: "إن مسؤولين عرب أبلغوه مؤخراً ان تطبيق التفاهمات بين حركة حماس في غزة وإسرائيل يضر بمصالحهم في المنطقة لأن الحركة حليفة لدولتي إيران وقطر وهما العدوتان الاقليميتان لهما.

ووفقاً للصحيفة، اجتمعت مؤخراً الوزير الإسرائيلي بعدد من المسؤولين العرب في الدول المعتدلة، وعبروا له عن سعادته لتنامي العلاقات السرية والعلنية.

وأضاف الوزير، "وجدت نفسي في وضع لا أحسد عليه بسبب الترتيبات السياسية الأخيرة التي دخلت فيها إسرائيل مع حركة حماس في غزة".

وتابع "رغم محاولتي التوضيح لهم أنه لا يوجد حل بسيط للمواجهة السائدة مع حماس، لكني لم أستطع أن أقنعهم؛ لأن هؤلاء المسؤولين العرب يعتقدون أن تطبيق التفاهمات بين حماس وإسرائيل يضر بمصالحهم في المنطقة؛ لأن الحركة حليفة لإيران وقطر، وهما العدوتان الإقليميتان لها".

الأكثر قراءة اليوم

بشارة: سيتم صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة..

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د. وليد القططي يكتب عن قمع الشعب..

هنية: غزة أثبتت قدرتها التغلب على أي تطور خارج الصندوق و بسرعة

يوسف: ما حدث بغزة مؤسف ويجب محاسبة الفاعلين ويرفض اتهام حماس بالاعتداء على ابو سيف

أبو حسنه: بدأنا في توظيف الف من الاطباء والصيادلة والممرضين في القطاع الصحي بغزة

الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين حمدان ونوري في نابلس

طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من الشبان وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

هكذا تستعد اسرائيل للمسيرة المليونية على الحدود مع غزة

860x484 (3)

صحيفة عبرية: ترتيبات عربية – دولية بشأن قطاع غزة تشمل تجريد التنظيمات من الأسلحة

اسعاف

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

ابو سيف

صور: الرئيس يعود القيادي عاطف أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

حراك

الافراج عن غالبية المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بغزة