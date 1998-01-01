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شاهد.. ضجة بعد تداول فيديو راقصات في ساحة عامة بالسعودية

الخميس 21 مارس 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ضجة بعد تداول فيديو راقصات في ساحة عامة بالسعودية


الرياض /وكالات/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لراقصات إحدى الفرق الفنية وهن يتدربن على عرض مرتقب في ساحة عامة بإحدى مناطق العاصمة السعودية الرياض.

ويظهر الفيديو 6 راقصات و6 راقصين يتدربون استعدادا لعرض لم يعرف بعد، في مشهد غير مألوف، دفع الحاضرين في المكان لتوثيقه بهواتفهم.

وضج موقع "تويتر" بالتعليقات التي انقسمت بين مرحبة بالتغيير ومستنكرة لما يحدث، خاصة أنه في ساحة عامة بالرياض.

وتشرف الهيئة العامة للترفيه في السعودية على تنظيم سلسلة فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية في مختلف مناطق المملكة على مدار العام، لتصبح المملكة قبلة لكبار فرق وفناني العالم بمختلف تخصصاتهم.

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