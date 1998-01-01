الصداقة يتفاوض مع لاعبه السابق

غزة / سما /

دخل نادي الصداقة في مفاوضات جادة مع نجم شباب خانيونس عمر أبو عبيدة للتعاقد معه من جديد تحضيراً للموسم القادم.

ومن المتوقع أن يتوصل الصداقة لاتفاق نهائي مع أبو عبيدة خلال الساعات القادمة على أن يتم إعلان التعاقد رسمياً قريباً.

وكان أبو عبيدة قد لعب الموسم قبل الماضي مع الصداقة قبل أن يعود مجدداً لشباب خانيونس في الموسم الماضي.

ويسعى الصداقة لتعزيز صفوف فريقه بلاعبين على مستوى عالٍ تحضيراً للموسم القادم ومحاولة استعادة شخصية الفريق بعد أن عانى بشكل كبير من الهبوط الموسم الماضي.

وكان الصداقة قد توصل في وقت سابق لاتفاق مع مهاجم شباب جباليا يوسف داود وتعاقد معه رسمياً تمهيداً للظهور مع الأخضر في الموسم القادم.

وكالات محلية