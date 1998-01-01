  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الصداقة يتفاوض مع لاعبه السابق

الخميس 21 مارس 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة يتفاوض مع لاعبه السابق


غزة / سما /

دخل نادي الصداقة في مفاوضات جادة مع نجم شباب خانيونس عمر أبو عبيدة للتعاقد معه من جديد تحضيراً للموسم القادم.

ومن المتوقع أن يتوصل الصداقة لاتفاق نهائي مع أبو عبيدة خلال الساعات القادمة على أن يتم إعلان التعاقد رسمياً قريباً.

وكان أبو عبيدة قد لعب الموسم قبل الماضي مع الصداقة قبل أن يعود مجدداً لشباب خانيونس في الموسم الماضي.

ويسعى الصداقة لتعزيز صفوف فريقه بلاعبين على مستوى عالٍ تحضيراً للموسم القادم ومحاولة استعادة شخصية الفريق بعد أن عانى بشكل كبير من الهبوط الموسم الماضي.

وكان الصداقة قد توصل في وقت سابق لاتفاق مع مهاجم شباب جباليا يوسف داود وتعاقد معه رسمياً تمهيداً للظهور مع الأخضر في الموسم القادم.

وكالات محلية

#الصداقة

الأكثر قراءة اليوم

بشارة: سيتم صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة..

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د. وليد القططي يكتب عن قمع الشعب..

هنية: غزة أثبتت قدرتها التغلب على أي تطور خارج الصندوق و بسرعة

يوسف: ما حدث بغزة مؤسف ويجب محاسبة الفاعلين ويرفض اتهام حماس بالاعتداء على ابو سيف

أبو حسنه: بدأنا في توظيف الف من الاطباء والصيادلة والممرضين في القطاع الصحي بغزة

الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين حمدان ونوري في نابلس

طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من الشبان وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

هكذا تستعد اسرائيل للمسيرة المليونية على الحدود مع غزة

860x484 (3)

صحيفة عبرية: ترتيبات عربية – دولية بشأن قطاع غزة تشمل تجريد التنظيمات من الأسلحة

اسعاف

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

ابو سيف

صور: الرئيس يعود القيادي عاطف أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

حراك

الافراج عن غالبية المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بغزة