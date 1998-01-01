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رابيو يدخل دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد

الخميس 21 مارس 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابيو يدخل دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية مساء اليوم الأربعاء، عن دخول النجم الشاب أدريان رابيو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دائرة اهتمامات نادي أتلتيكو مدريد لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يخطط للتعاقد مع أدريان رابيو الذي سينتهي عقده مع النادي الباريسي 30 يونيو القادم.

وأشارت إلى أن بعد الخروج من بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وبالإضافة إلى ابتعاده عن برشلونة متصدر الليجا بفارق 10 نقاط، قرر أتلتيكو مدريد تدعيم صفوفه ووضع رابيو على رأس قائمة أولوياته.

ويعيش اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً وضعية صعبة في ملعب حديقة الأمراء حيث يعاني من التهميش وينال العقوبات بسبب رفضه تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مع نادي العاصمة الفرنسية.

وبطبيعة الحال كان تسبب هذا الأمر في رغبة كل الأندية الأوروبية الكبرى في الظفر بخدماته نظراً لأنه صفقة مجانية، وحتى فترة قريبة كان برشلونة الأقرب لضمه.

#أدريان رابيو #أتلتيكو مدريد

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