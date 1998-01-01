مخاوف من اعتقال رونالدو تغير خطط يوفنتوس الصيفية

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس لن يضطر إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم للعب الكأس الدولية للأبطال الودية، ليتجنب بذلك إمكانية اعتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعيش رونالدو فترة صعبة جدًا، بعد أن تم فتح قضية كاثرين مايورجا، التي اتهمته بالاغتصاب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، والتي زعزعت استقرار “صاروخ ماديرا”، وهزت ثقة الشركات الراعية له.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز ، فإن منظمي بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، قررو إبقاء يوفنتوس خارج الولايات المتحدة بسبب “المشاكل القانونية” لرونالدو بشأن مزاعم الاغتصاب التي وجهتها إليه كاثرين مايورجا.

وكتبت الصحيفة أن البيانكونيري “كان سيخضع لتدقيق غير مرغوب فيه” إذا سافروا إلى أمريكا بدون صاحب الرقم 7 ، الذي أكد دائمًا على براءته. وبالتالي ، من المتوقع أن تلعب السيدة العجوز مبارياتها الودية في الصين، وسنغافورة، بعدما قررت اللجنة المنظمة للمسابقة إقامتها في آسيا الصيف المقبل.

وقال متحدث باسم النادي لصحيفة نيويورك تايمز إن “السفر إلى آسيا أمر طبيعي” ، بالنظر إلى أنهم قضوا فترات سابقة في الولايات المتحدة.