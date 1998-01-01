ساديو ماني أمامه فرصة كبيرة للفوز بالحذاء الذهبي

وكالات / سما /

أكد جون ألدريدج، أحد أفضل هدافي ليفربول عبر التاريخ، أن السنغالي ساديو ماني خلق لنفسه فرصة للفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزيهذا الموسم.

وقال ألدريدج لصحيفة (ليفربول إيكو): “في كل مرة أرى ماني أقول له الحذاء الذهبي الحذاء الذهبي، أعلم أنه يمتلك مكاناً له في خزانته، هو خجول دائماً ما يقول لي لا لا، لكنه فجأة حصل على فرصة، هو ومحمد صلاح لديهما الفرصة”.

وتابع: “بالنسبة لي كمهاجم، الفوز بالحذاء الذهبي يعد شرفاً كبيراً، هو إنجاز رائع لأي لاعب، القيام بذلك في الدوري الإنجليزي تحديداً، مميزاً للغاية”.

واختتم بالقول: “الآن ساديو ماني لديه الفرصة للحصول على الحذاء الذهبي. أظنه لا يحتاج لأن أخبره”.

ورفع السنغالي الدولي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20، من بينهم 17 في الدوري الإنجليزي، عقب تسجيله هدف الريدز الأول في المباراة التي شهدت الفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف، يوم الأحد الماضي.