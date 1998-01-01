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رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل

الخميس 21 مارس 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل


القدس المحتلة / سما /

عم الإضراب العام والشامل اليوم، الخميس، كافة المرافق والمؤسسات العامة والخاصة في رهط بمنطقة النقب، بما فيها جهاز التربية والتعليم، ما عدا التعليم الخاص، بالإضافة إلى المحلات التجارية، وذلك احتجاجا على سياسة هدم المنازل وإسنادا لأصحاب المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في المدينة، أمس الأربعاء.

وجاء الإضراب تلبية لقرار بلدية رهط التي عقدت جلسة طارئة، مساء أمس، شارك فيها العشرات من القيادات السياسية والاجتماعية وممثلي العائلات في رهط ومعظم أعضاء المجلس البلدي في المدينة، في خيمة الاعتصام التي نصبت على أرض عائلة العتايقة بعد هدم السلطات 6 منازل تعود لعضو التجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية رهط، الحاج سليمان العتايقة، وأقاربه. 

وأكد رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، خلال الاجتماع بضرورة تخصيص الحصص الأولى في المدارس، يوم الأحد المقبل، للتوعية في قضية هدم البيوت، وشرح معاناة المواطنين العرب في النقب وأن النشاطات الاحتجاجية يجب ألا تتوقف.

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