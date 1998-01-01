أنشيلوتي: زيدان وريال مدريد خُلقا لبعضها البعض

وكالات / سما /

يعتقد كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي نابولي، أن ريال مدريد وزين الدين زيدان يشكلان زوجاً مثالياً وكأنهما خُلقا لبعضهما البعض، مشيراً إلى أن الأمور في الفريق الملكي ستسير على ما يرام.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية لمجلة (فرانس فوتبول): “أود أن أقول إن ريال مدريد وزيدان يشكلان زوجاً مثالياً كما لو أنهما صنعا لبعضهما البعض”.

وتابع: “لهذا السبب أنا متأكد من أن الأمور ستسير على ما يرام لكل من النادي وزيدان في الموسم المقبل، علينا أن نستعد لريال مدريد زيدان في أوروبا”.

وأضاف: “عاد زيدان ولديه الكثير من المعرفة، لا أرى أي خطر قريب يهدده، لا أحد سيحمله المسؤولية عن النتائج، سيكون الفريق مرتاحاً لعدة أشهر، ألا تتعرض لضغط في كرة القدم هو أمر نادر جداً”.

واختتم بالقول: “لم يكن انتظار يونيو لإحضار زيدان فكرة جيدة من ريال مدريد.. الوقت الحالي هو ثمين للتحليل والإعداد للموسم المقبل، يجب على النادي إجراء تغييرات كبيرة على الفريق الذي وصل إلى نهاية السباق متعباً للغاية”.