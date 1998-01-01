إيكاردي يلمح إلى قرب حل خلافه مع إنتر ميلان

وكالات / سما /

ألمح المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى أنه قريب من العودة لحمل قميص فريقه إنتر ميلان، بعد أن نشر صورة له على حسابه في إنستجرام وهو يرتدي قميض النيرازوري.

وذكر في وقت سابق أن إيكاردي سيستأنف تدريبه مع إنتر ميلان يوم الخميس، بعد ستة أسابيع من الغياب بعد تجريده من قيادة الفريق، وسط ادعائه بأنه يعاني من إصابة من الركبة رغم تأكيد الطاقم الطبي للفريق عكس ذلك، فيما كانت التقارير الإيطالية دائمة التأكيد أنه تمرد على الفريق ويرفض اللاعب كرد فعل على سحب شارة قيادة الفريق منه.

ومع ذلك منذ انفجار الأزمة كان الأرجنتيني الدولي نشيطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه أكد التقارير من خلال نشر ثلاث صور له بقميص الفريق.



وألقت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” الضوء على كيفية تسوية الخلاف بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان. ويوضح المصدر أن بيبي ماروتا ، المدير العام لفريق، سيلتقى بحامي المهاجم، باولو نيكوليتي يوم الأربعاء لإجراء محادثة، تناول وجبة الغداء.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد على التصريحات التي أدلى بها جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان بشأن عدم اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق اللاعب الدولي الأرجنتيني أو معاقبته.

وأشار نفس المصدر أن إيكاردي سيتدرب مع بيرني، بادلي، دامبروزيو، دالبرت، أندريا رانوكيا جاليارديني، فيما اعتبرت بمثابة خطوة مهمة للأمام وطي صفحة الماضي بعد تعافيه من إصابة في الركبة.