  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إيكاردي يلمح إلى قرب حل خلافه مع إنتر ميلان

الخميس 21 مارس 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكاردي يلمح إلى قرب حل خلافه مع إنتر ميلان


وكالات / سما /

ألمح المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى أنه قريب من العودة لحمل قميص فريقه إنتر ميلان، بعد أن نشر صورة له على حسابه في إنستجرام وهو يرتدي قميض النيرازوري.

وذكر في وقت سابق أن إيكاردي سيستأنف تدريبه مع إنتر ميلان يوم الخميس، بعد ستة أسابيع من الغياب بعد تجريده من قيادة الفريق، وسط ادعائه بأنه يعاني من إصابة من الركبة رغم تأكيد الطاقم الطبي للفريق عكس ذلك، فيما كانت التقارير الإيطالية دائمة التأكيد أنه تمرد على الفريق ويرفض اللاعب كرد فعل على سحب شارة قيادة الفريق منه.

ومع ذلك منذ انفجار الأزمة كان الأرجنتيني الدولي نشيطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه أكد التقارير من خلال نشر ثلاث صور له بقميص الفريق.


وألقت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” الضوء على كيفية تسوية الخلاف بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان. ويوضح المصدر أن بيبي ماروتا ، المدير العام لفريق، سيلتقى بحامي المهاجم، باولو نيكوليتي يوم الأربعاء لإجراء محادثة، تناول وجبة الغداء.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد على التصريحات التي أدلى بها جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان بشأن عدم اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق اللاعب الدولي الأرجنتيني أو معاقبته.

وأشار نفس المصدر أن إيكاردي سيتدرب مع بيرني، بادلي، دامبروزيو، دالبرت، أندريا رانوكيا جاليارديني، فيما اعتبرت بمثابة خطوة مهمة للأمام وطي صفحة الماضي بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

#إيكاردي

الأكثر قراءة اليوم

بشارة: سيتم صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة..

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د. وليد القططي يكتب عن قمع الشعب..

هنية: غزة أثبتت قدرتها التغلب على أي تطور خارج الصندوق و بسرعة

يوسف: ما حدث بغزة مؤسف ويجب محاسبة الفاعلين ويرفض اتهام حماس بالاعتداء على ابو سيف

أبو حسنه: بدأنا في توظيف الف من الاطباء والصيادلة والممرضين في القطاع الصحي بغزة

الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين حمدان ونوري في نابلس

العاهل الاردني: القدس بالنسبة لي خط أحمر وشعبي كله معي

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يضاعف عدد القناصة ثلاث مرات على الحدود مع غزة استعدادا للمسيرة المليونية

860x484 (3)

صحيفة عبرية: ترتيبات عربية – دولية بشأن قطاع غزة تشمل تجريد التنظيمات من الأسلحة

اسعاف

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

ابو سيف

صور: الرئيس يعود القيادي عاطف أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

حراك

الافراج عن غالبية المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بغزة