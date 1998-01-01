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الاضراب يعم بيت لحم احتجاجا على استشهاد الشاب مناصرة

الخميس 21 مارس 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاضراب يعم بيت لحم احتجاجا على استشهاد الشاب مناصرة


رام الله / سما /

 عم الاضراب العام والشامل صباح اليوم الخميس، مدينة بيت لحم ومحيطها من المدن والقرى والمخيمات احتجاجا على جريمة الاحتلال التي ارتكبها على حاجز النشاش جنوب بيت لحم، التي استشهد فيها شاب بادر لمساعدة عائلة من رصاص الاحتلال فأنقذ والد الاطفال وزوجته وسقط شهيدا.

وفتح الجنود الليلة الماضية النار قرب حاجز النشاش جنوب بيت لحم باتجاه سيارات المواطنين ما ادى إلى استشهاد مناصرة واصابة علاء غياظة، ومن المقرر أن يجري تشييع الجثمان الساعة العاشرة انطلاقا من مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري ان الاضراب يشمل المدارس والجامعات.

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