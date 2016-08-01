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الاحتلال يعزل الأسير ايمن طبيش بظروف قاسية في عزل "ايالون"

الخميس 21 مارس 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال، لا تزال تعزل الأسير أيمن علي سليمان طبيش (39 عاماً) من سكان دورا، قضاء الخليل في عزل ايالون، في ظل ظروف صعبة وسيئة.

وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال يحتجز طبيش في زنزانة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، ومعدومة النظافة والتهوية، ومليئة بالرطوبة والإضاءة الخافتة، ويحرم الأسير طبيش من الخروج إلى الفورة سوى ساعة يوميا، وكذلك لا يزال محروماً من الزيارة، إضافة إلى المعاملة السيئة التي يتلقاها من السجانين.

ولفتت، أن الأسير طبيش اعتقل بتاريخ 1/8/2016 وصدر بحقه عدة أوامر اداريه، ينتهي آخرها بتاريخ 20/5/2019، وقد صدر بحقه عدة قرارات عزل انفرادي منذ 27/12/2018 وينتهي قرار العزل الأخير بتاريخ 9/4/2019.

وقالت الهيئة، أن الاسير طبيش اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، أمضى خلالها ما يزيد عن 12 عاماً في الأسر غالبيتها في الاعتقال الإداري، وقد دخل عدة اضرابات مفتوحة عن الطعام خلال السنوات السابقة ضد اعتقالاته الإدارية العديدة.

#هيئة الأسرى

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