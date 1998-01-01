خالد: الاحتلال يواصل جرائمه ويفلت من المساءلة والعدالة

رام الله / سما /

أدان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسلسل أعمال القتل التي تقوم به قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، والذي ذهب ضحيتة خلال اليومين الماضيين اربعة شهداء في سلفيت (عمر ابو ليلى ) ونابلس (زيد النوري ورائد حمدان) وبيت لحم (أحمد مناصره).

وأضاف أن جيش الاحتلال يستسهل الضغط على الزناد في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين على مفترقات الطرق في الضفة الغربية وشوارع مدنها، التي أعاد احتلالها ويرتكب هذه الجرائم لنزعة متأصلة في وعي قادته وجنوده، الذين يتصرفون على هذا النحو تحت تأثير هستيريا التطرف والتعبئة اليمينية المتطرفة التي تمارسها جميع الاحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة المشاركة في الحكم في اسرائيل.

وأكد أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب هذه الجرائم بتشجيع من المستوى السياسي في اسرائيل وهو في حالة اطمئنان بأنه قادر على الافلات من المساءلة ومن العدالة بفعل الدعم الذي توفره له امريكا، التي تثبت يوما بعد آخر انحيازها الأعمى للساسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل وبفعل ازدواجية المعايير وحالة ضعف في الضمير العالمي، الذي يستسلم أمام هذه الممارسات الشاذة والاجرامية لقوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

ودعا تيسير خالد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى تحمل مسؤولياته والاضطلاع بدوره ودفع مؤسسات الامم المتحدة الى التدخل وتوفر الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، مثلما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الى تحمل مسؤولياتها والبدء بفتح تحقيق قضائي بجرائم الحرب الاسرائيلية نظرا للأدلة القوية على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وبما يتفق مع نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة حتى لا يتواصل مسلسل القتل ويتواصل افلات حكام تل أبيب من المسالة والمحاسبة والمثول امام العدالة الدولية.