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حالة الطقس: جو غائم جزئياً

الخميس 21 مارس 2019 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو غائم جزئياً


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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