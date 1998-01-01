البطش يعلن عن اطلاق سراح معظم الموقوفين في سجون غزة

غزة /سما/

قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ان وزارة الداخلية بغزة افرجت مساء اليوم عن غالبية الموقوفين إثر الأحداث الداخلية في قطاع غزة.

وأضاف البطش في بيان وصل "سما" بعد جهود بذلتها القوى الوطنية والاسلامية وهيئة مسيرات العودة ووجوه عشائر ومخاتير من قطاع غزة،استجابت وزارة الداخلية في قطاع غزة لتلك الجهود مشكورة بالإفراج عن غالبية الموقوفين إثر الأحداث الداخلية التي شهدها قطاع غزة مؤخرا".

وأكد البطش منسق لجنة القوى الوطنية والاسلامية "على ضرورة الحفاظ على أمن المجتمع وسلمه وإحترام وصون الحريات العامة دون الحاق الضرر أو المساس بالممتلكات العامة".

وأضاف: سنواصل جهودنا مع الكل الوطني للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة وكسر الحصار الظالم المفروض عليه وإنهاء العقوبات، واطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة".

ودعا "أبناء شعبنا العظيم للالتفاف حول مسيرات العودة والأستعداد لمليونية الأرض والعودة في ذكرى يوم الارض، ليعلم العدو أننا ماضون في مقاومته حتى نيل حقوقنا وكسر الحصار."