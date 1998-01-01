  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش العاصفة : سنبقى أوفياء لدماء الشهداء و على عهدهم

الأربعاء 20 مارس 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش العاصفة : سنبقى أوفياء لدماء الشهداء و على عهدهم


غزة / سما /

نعت كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح الأربعاء، الشهيد  عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت النوعية، وشهيدي نابلس رائد هاشم محمد حمدان، وزيد عماد محمد نوري.


وأكدت الكتائب على مواصلة واستمرار طريق  الجهاد والمقاومة المعبد بدماء الشهداء حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.  .


وشددت  الكتائب على أن دماء شهدائنا  "غالية وثمينة فهي وصيتنا لنبقى الأوفياء على عهدهم  مؤكدة أن عملية سلفيت النوعية جاءت كرد طبيعي علي جرائم الاحتلال الاسرئايلي والذي كان أخرها الاعتداء على المسجد الأقصى ومنع رفع الآذان وإقامة الصلاة فيه.


 

الأكثر قراءة اليوم

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى

استشهاد منفذ عملية سلفيت باشتباك مسلح مع الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

نتنياهو يمتدح اغتيال عمر أبو ليلى وهذا ما قاله ..

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د. وليد القططي يكتب عن قمع الشعب..

"الأجهزة الأمنية الإسرائيلية" : أبو ليلى خطط للعملية بصورة متقنة و أعصاب باردة

يوسف: ما حدث بغزة مؤسف ويجب محاسبة الفاعلين ويرفض اتهام حماس بالاعتداء على ابو سيف

الأخبار الرئيسية

اسعاف

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

ابو سيف

الرئيس يعود القيادي عاطف أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

حراك

الافراج عن غالبية المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بغزة

كوشنر

كتاب بعنوان "شركة كوشنر" يكشف مزيدا من تفاصيل وغرائب "صفقة القرن"

هنية

هنية: غزة أثبتت قدرتها التغلب على أي تطور خارج الصندوق و بسرعة واستعادة البوصلة