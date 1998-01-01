جيش العاصفة : سنبقى أوفياء لدماء الشهداء و على عهدهم

غزة / سما /

نعت كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح الأربعاء، الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت النوعية، وشهيدي نابلس رائد هاشم محمد حمدان، وزيد عماد محمد نوري.



وأكدت الكتائب على مواصلة واستمرار طريق الجهاد والمقاومة المعبد بدماء الشهداء حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. .



وشددت الكتائب على أن دماء شهدائنا "غالية وثمينة فهي وصيتنا لنبقى الأوفياء على عهدهم مؤكدة أن عملية سلفيت النوعية جاءت كرد طبيعي علي جرائم الاحتلال الاسرئايلي والذي كان أخرها الاعتداء على المسجد الأقصى ومنع رفع الآذان وإقامة الصلاة فيه.



