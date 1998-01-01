الرئيس يعود القيادي عاطف أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

رام الله / سما /

عاد الرئيس محمود عباس، مساء الأربعاء، عضو المجلس المركزي، الناطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، للاطمئنان على صحته، في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

واطمأن الرئيس على الحالة الصحية للقيادي أبو سيف، متمنيا له الشفاء العاجل.

وقال الرئيس : "شرفت بلدك، ما فعلوه فيك جزاؤه إن شاء الله لمصلحة الوطن، لكن هؤلاء الظلاميين سينتهون إلى مزبلة التاريخ، وأنا دائما اقول هكذا عمن ينشقون عن الشرعية الفلسطينية، وأمثالهم كثر، وكلهم يذهبون إلى مزبلة التاريخ."حسب تعبيره .

وأضاف الرئيس: "هؤلاء الظلاميون أصبحوا معروفين للناس الذين كسروا حاجز الرعب والخوف، وانتهت مقولتهم الكاذبة (نحن المقاومة)، وقد باعوا المقاومة ببضعة نقود، نعلم أن الناس قد طفح بهم الكيل ولم يعودوا يحتملوا ما يفعلونه" على حد قوله .

وقال الرئيس ، في تصريحات لتلفزيون فلسطين، "كل التحية والتقدير لأبنائنا المناضلين المكافحين الذين صبروا على ظلم حماس في غزة وظلم إسرائيل في الضفة الغربية".

وأضاف الرئيس: "نحن مثابرون مستمرون حتى نصل إلى تحقيق دولتنا المستقلة، هذا يحتاج إلى تضحيات، وشعبنا قادر على أن يقدم هذه التضحيات، وليس من اليوم وليس قبل 20 سنة، فمنذ أن بدأت القضية وشعبنا يقدم التضحيات الجسام، لأنه يعرف أنه دون التضحيات لا يمكن أن يصل. الحمد لله كل شعبنا من رجال ونساء وأطفال أبطال".

ورافق الرئيس، كل من: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

كما عاد الرئيس عددا من الجرحى والمرضى في المجمع واطمأن على صحتهم، وتفقد المجمع الطبي وتجول في أقسامه، كذلك التقى سيادته عددا من المواطنين والعاملين في المجمع أثناء جولته.

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