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العاهل الاردني: القدس بالنسبة لي خط أحمر وشعبي كله معي ولا احد يستطيع الضغط علينا

الأربعاء 20 مارس 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني: القدس بالنسبة لي خط أحمر وشعبي كله معي ولا احد يستطيع الضغط علينا


عمان /سما/

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إن القدس بالنسبة له خط أحمر، وشعبه كله معه، وذلك خلال زيارة قام بها إلى الزرقاء ولقائه وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة.

و أضاف: "بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي، وعمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات".

وأكد: "لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون (كلا)، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا".

وتابع: "نحن كدولة أردنية هاشمية واجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية". وفيما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل، قال الملك عبد الله الثاني: "أي حدا بحكي عن وطن بديل الجواب كلا".

وتطرق الملك عبد الله الثاني، الى  الجهود التي يبذلها الأردن لتعزيز المواقف العربية المشتركة حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية، ومساعيه الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

#العاهل الاردني #الملك عبدالله الثاني #القدس

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