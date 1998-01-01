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نتنياهو يستقبل بومبيو ويلتقي ترامب الأسبوع المقبل

الأربعاء 20 مارس 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يستقبل بومبيو ويلتقي ترامب الأسبوع المقبل


القدس المحتلة / سما /

استقبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي وصل إلى تل أبيب مساء اليوم.

وقال نتنياهو لدى استقباله بومبيو "الأسبوع الماضي فقط كشفنا جهود حزب الله لإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا على حدود مرتفعات الجولان.

وأضاف: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للاعتراف بوجود إسرائيل في مرتفعات الجولان وأن تكون جزءًا من إسرائيل رسميا".

كما أكد وزير الخارجية الأميركي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام "التهديدات الإيرانية".

وأشارت وسائل إعلام عبرية الى أن نتنياهو سيلتقي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في واشنطن، الرئيس الاميركي ترامب على هامش مشاركتهما في مؤتمر اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة "إيباك".

وسيشارك بومبيو إلى جانب نتنياهو في قمة إقليمية يعقدها نتنياهو مع قادة اليونان وقبرص، من أجل دفع مشروع وضع خط الغاز الذي سيمر من إسرائيل إلى أوروبا، قدما عبر هاتين الدولتين.

#نتنياهو #مايك بومبيو #ترمب

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