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اتحاد الصحفيين العرب يستنكر انتهاك "حماس" حرية الصحفيين في غزة

الأربعاء 20 مارس 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الصحفيين العرب يستنكر انتهاك "حماس" حرية الصحفيين في غزة


غزة / سما /

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاربعاء، "ما ارتكبته ومازالت ترتكبه سلطات حماس في الفترة الأخيرة من انتهاكات واعتقالات في قطاع غزة ضد الصحفيين الفلسطينيين".

وِاشار بيان صادر عن الاتحاد، الى اعتقال حماس حوالي 45 صحفيا، من بينهم الصحفي أسامة الكحلوت، رغم ظروفه الصحية الصعبة، والى اعتقال الصحفي ايهاب فسفوس الذي يعاني من أزمة قلبية، وتلقي 12 صحفيا وصحفية بلاغات استدعاء وتهديد وفرض الإقامة الجبرية واعتداءات بالضرب، ومصادرة أجهزة خلوية وكاميرات ومعدات العمل الصحفي الخاصة بهؤلاء الصحفيين .

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الإعلامية الدولية باستنكار هذه الأعمال التي تتنافي مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان .

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