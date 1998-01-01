الاحتلال يغلق مدخل تقوع غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، المدخل الغربي لبلدة تقوع غرب بيت لحم بالبوابة الحديدية الكبيرة.

وقال نشطاء من البلدة، ان جنود الاحتلال اغلقوا المدخل الغربي الذي يعتبر المتنفس الرئيس لاهالي تقوع البالغ عددهم نحو 15 الف نسمة،

واكد اهالي البلدة ان هذا الاجراء يصب في سياق العقاب الجماعي ويدلل على مدى عنصرية الاحتلال وهو امر سيترك اثره الكبير على حركة المواطنين وحريتهم وذلك بدعوى الحد من عمليات القاء الحجارة باتجاه سيارات المستوطنين مع التاكيد ان ذلك ليس له علاقة بهذا التبرير .