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نتنياهو يهاجم غانتس: ماذا يعرف الإيرانيون عنك؟

الأربعاء 20 مارس 2019 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم غانتس: ماذا يعرف الإيرانيون عنك؟


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، خصمه في الانتخابات، بيني غانتس أحد قادة حزب "كحول لفان".

وقال: "ما الذي يعرفه الإيرانيون وأنت تجهله؟ ماذا يعرف الإيرانيون عنك؟ ظننت أن بمقدروك التستر على المعلومات حول الاختراق الإيراني. هذه قضية تمس أمن إسرائيل، وليست قضية فساد".

جاءت أقوال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره، للتطرق إلى التقارير التي تُفيد بأن المخابرات الإيرانية، اخترقت الهاتف المحمول لمُرشح المعارضة لرئاسة الحكومة، بيني غانتس.

فيما نفت وزارة الخارجية الايرانية تلك التقارير.

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