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الحمد الله يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية وهذا ما بحثاه..

الأربعاء 20 مارس 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية وهذا ما بحثاه..


رام الله / سما /

استقبل رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من دار الإفتاء برئاسة مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين.

واطلع الحمدلله،  من خلال المفتي، على آخر التطورات في مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك، لا سيما تصعيد جيش الاحتلال ومستوطنيه بحقه، خاصة الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد.

ووجه الحمد الله التحية عاليا لأهلنا في القدس، مؤكدا أنهم يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمتين الإسلامية والعربية، في الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها في وجه الاحتلال واعتداءاته.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال على أولوية القدس لدى القيادة والحكومة، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للمدينة وأهلها، مثمنا جهود المفتي تجاه القدس والمسجد الأقصى.

من جانبه، شكر المفتي، باسمه وباسم دار الإفتاء الحمد الله، على دعمه المتميز ووقوفه الدائم إلى جانب القدس والمقدسيين، متمنيا له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.

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