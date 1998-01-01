هنية: فصائل المقاومة تؤكد وحدة الدم والمصير وغزة استطاعت استعادة البوصلة واي تطور خارج الصندوق

غزة / سما /

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاربعاء، إننا ماضون على طريق المقاومة وعلى طريق شهداء نابلس الذين قضوا نحبهم بعملية غادرة وبهجمة صهيونية الليلة الماضية.

وأوضح هنية أن فصائل المقاومة على أرض غزة تؤكد وحدة الدم والمصير مضيفا " نقول للصهاينة ولكل من يدعم هذا الكيان الغاصب لن تستطيعوا أن توقفوا هذا المد ولن توقفوا هدير هذا البحر".

وتابع "كل نظريات العدو الأمنية سوف تسقط أمام السكين والطلقة والعنفوان من شبابنا وشاباتنا من المرابطين في ساحات المسجد الأقصى" مؤكدا "على أن قضية الأسرى على رأس أولوياتنا وهذا الشعب لن يترككم وحدكم في مواجهة السجان".

وأردف" غزة رغم ما أحاط بها من بعض الأحداث تؤكد أنها قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق واستعادة البوصلة".

وقال هنية "نؤكد أن التهديدات الاستراتيجية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية تستوجب منا خطا استراتيجيا وهي الوحدة الوطنية الحقيقية على أسس قوية متينة وعلى أساس مبدأ الشراكة وأن نبني معا ونحرر معا".

ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التحية للشهيد عمر أبو ليلى ولكل شهداء شعبنا وللمقاومة الفلسطينية في كل الساحات.