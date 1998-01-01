أبو حسنه: بدأنا في توظيف الف من الاطباء والصيادلة والممرضين في القطاع الصحي بغزة

غزة / سما/

اعلن المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" انه يتم الان توظيف اكثر من الف من الاطباء والصيادلة والممرضين والفنيين في القطاع الحكومي الصحي في قطاع غزة.

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان " نحن الان في خضم عملية التوظيف للقطاع الصحي الحكومي حيث الحاجات للكوادر الفنية والطبية شديدة للغاية" مشيرا الى انه يجري يوميا توقيع 150 عقد يوميا ضمن المنحة القطرية والتي سيتم من خلالها توظيف 6400 شخص لمدة تسعة شهور .

واضاف " سيتم ايضا البدء في القطاعات الاخرى خلال ايام بعد الانتهاء من القطاع الصحي" موضحا ان الضغط كبير على برنامج التشغيل المؤقت لدى الاونروا وهناك اكثر من 260 الف طلب للتشغيل لدىنا ونبذل قصارى جهودنا لتفعيل البرنامج باقصى طاقته".