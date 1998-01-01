الجهاد الاسلامي : الافراج عن كافة المعتقلين في سجون غزة اليوم وغدا

غزة / سما /

كشفت حركة الجهاد الاسلامي عن اصتالات مكفة تجريها من اجل اطلاق سراح جيمع المعتقلين على خلفية الاحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، على خلفية الاحتجاج على الأسعار والضرائب.

وقال داوود شهاب الناطق الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي في تصريحات له "إن هناك اتصالات مستمرة مع حركة حماس بهدف إخلاء سبيل جميع المعتقلين على خلفية الاحداث السابقة" في اشارة الى أحداث حراك "بدنا نعيش موضحا أنه خلال هذا اليوم وغدا سيتم الافراج عن جميع المعتقلين.

واكد شهاب، وجود تجاوب وتفهم كبيرين لدى حركة حماس اتجاه هذه المسائل، مشددا أن هذا الامر كان واضحا في بيان حماس الذي وصفه بالمهم ويعبر عن تجاوبها مع الجهود التي تبذل. وقال ان بيان حماس حول الأحداث يمكن أن يبنى عليه في كثير من الامور وهذا يؤكد أنها تبدي ليونة كبيرة.

وقالت مصادر في الجهاد الاسلامي "ان الحركة تواصل جهودها واتصالاتها لتخفيف الاحتقان الداخلي، بسبب الاحداث الاخيرة مشيرة الى انه تم اطلاق عدد كبير من المعتقلين جراء جهود الحركة " موضحة انه "سيكون لدى الحركة لقاء اخر مع حركة حماس اليوم بهدف الافراج عن جميع المعتقلين".