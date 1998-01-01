  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب والإغاثة الزراعية يوقعان 4 اتفاقيات لدعم مراكز نسوية

الأربعاء 20 مارس 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب والإغاثة الزراعية يوقعان 4 اتفاقيات لدعم مراكز نسوية


جنين / سما /

 وقع أكرم الرجوب محافظ جنين، ومدير عام الإغاثة الزراعية هاشم براهمة، اليوم الأربعاء، أربع اتفاقيات لدعم جمعيات نسوية في محافظة جنين بتمويل مقاطعة فالنسيا مؤسسة GENERALITA VALENCIANA  الاسبانية.

واستهدفت الاتفاقيات: مركز نسوي ميثلون، وجمعية الجلمة الخيرية، وجمعية التوفير والتسليف في جبع، وجمعية فقوعة التعاونية الاستهلاكية.

وشارك في حفل التوقيع الذي جرى في مركز الشهيد نعيم خضر، مدير المركز سامر الأحمد، وممثل هيئة العمل التعاوني سفيان شعبان، وممثلو المراكز والجمعيات المستفيدة من المنح، ومدير زراعة جنين باسم حماد، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبو طبيخ، ومدير الحكم المحلي راغب أبو دياك، ومديرة زراعة جنوب قباطية لمى أبو بكر، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب .

وشكر الرجوب المؤسسة الاسبانية التي قدمت المنحة للجمعيات المستفيدة في محافظة جنين، بالتعاون مع جمعية الاغاثة الزراعية التي لها دور تنموي في تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية في كل الاتجاهات في مجتمعنا الفلسطيني.

وقال إن المرأة أظهرت دورا متميزا في مقاومتها للاحتلال من أجل نيل الحرية، كما استطاعت اقتحام المجالات التنموية من خلال ادارتها للمشاريع، ما عزز ثقتها العالية ودورها في المجتمع الفلسطيني.

وتمنى الرجوب النجاح للجمعيات المستفيدة من المنحة الاسبانية، وأن تحقق أهدافها التنموية، وتمكين النساء من تحسين الأوضاع المعيشية لأسرهن وزيادة العملية الانتاجية للمشاريع .

بدوره،  أشاد براهمة بالدور الاسباني ووقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه المنح ستعزز فرص تمكين المرأة، وتحسين قدراتها للمنافسة في السوق من خلال تطوير مشاريعها الريادية.

واستعرض براهمة المشاريع التي نفذتها الاغاثة الزراعية لدعم المزارع الفلسطيني من خلال استراتيجية تبنتها جمعية الاغاثة لتطوير المشاريع الريادية الزراعية .

وثمن شعبان دور الاغاثة الزراعية على جهودها المتواصلة للنهوض في عملية التنمية الزراعية عبر شراكتها مع مؤسسات المجتمع المحلي والمراكز النسوية، ما كان له الأثر الايجابي على العمل الزراعي .

وأعرب سفيان عن شكره للمؤسسة الاسبانية التي قدمت المنح للجمعيات النسوية في المحافظة .

الأكثر قراءة اليوم

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...

رابط للتسجيل.. اتفاقية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بغزة

استشهاد منفذ عملية سلفيت باشتباك مسلح مع الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

طائرات الاحتلال تستهدف نقاط شرق غزة و رفح

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: فصائل المقاومة تؤكد وحدة الدم والمصير وغزة استطاعت استعادة البوصلة واي تطور خارج الصندوق

الجهاد الاسلامي : الافراج عن كافة المعتقلين في سجون غزة اليوم وغدا

جنرال إسرائيلي: خياراتنا بغزة بين احتلالها أو الاعتراف بحماس

يوسف: ما حدث بغزة مؤسف ويجب محاسبة الفاعلين ويرفض اتهام حماس بالاعتداء على ابو سيف

1

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى