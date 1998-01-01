الرجوب والإغاثة الزراعية يوقعان 4 اتفاقيات لدعم مراكز نسوية

جنين / سما /

وقع أكرم الرجوب محافظ جنين، ومدير عام الإغاثة الزراعية هاشم براهمة، اليوم الأربعاء، أربع اتفاقيات لدعم جمعيات نسوية في محافظة جنين بتمويل مقاطعة فالنسيا مؤسسة GENERALITA VALENCIANA الاسبانية.

واستهدفت الاتفاقيات: مركز نسوي ميثلون، وجمعية الجلمة الخيرية، وجمعية التوفير والتسليف في جبع، وجمعية فقوعة التعاونية الاستهلاكية.

وشارك في حفل التوقيع الذي جرى في مركز الشهيد نعيم خضر، مدير المركز سامر الأحمد، وممثل هيئة العمل التعاوني سفيان شعبان، وممثلو المراكز والجمعيات المستفيدة من المنح، ومدير زراعة جنين باسم حماد، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبو طبيخ، ومدير الحكم المحلي راغب أبو دياك، ومديرة زراعة جنوب قباطية لمى أبو بكر، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب .

وشكر الرجوب المؤسسة الاسبانية التي قدمت المنحة للجمعيات المستفيدة في محافظة جنين، بالتعاون مع جمعية الاغاثة الزراعية التي لها دور تنموي في تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية في كل الاتجاهات في مجتمعنا الفلسطيني.

وقال إن المرأة أظهرت دورا متميزا في مقاومتها للاحتلال من أجل نيل الحرية، كما استطاعت اقتحام المجالات التنموية من خلال ادارتها للمشاريع، ما عزز ثقتها العالية ودورها في المجتمع الفلسطيني.

وتمنى الرجوب النجاح للجمعيات المستفيدة من المنحة الاسبانية، وأن تحقق أهدافها التنموية، وتمكين النساء من تحسين الأوضاع المعيشية لأسرهن وزيادة العملية الانتاجية للمشاريع .

بدوره، أشاد براهمة بالدور الاسباني ووقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه المنح ستعزز فرص تمكين المرأة، وتحسين قدراتها للمنافسة في السوق من خلال تطوير مشاريعها الريادية.

واستعرض براهمة المشاريع التي نفذتها الاغاثة الزراعية لدعم المزارع الفلسطيني من خلال استراتيجية تبنتها جمعية الاغاثة لتطوير المشاريع الريادية الزراعية .

وثمن شعبان دور الاغاثة الزراعية على جهودها المتواصلة للنهوض في عملية التنمية الزراعية عبر شراكتها مع مؤسسات المجتمع المحلي والمراكز النسوية، ما كان له الأثر الايجابي على العمل الزراعي .

وأعرب سفيان عن شكره للمؤسسة الاسبانية التي قدمت المنح للجمعيات النسوية في المحافظة .