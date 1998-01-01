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بالصور.. إطلاق نار على حافلة للمستوطنين شمال سلفيت

الأربعاء 20 مارس 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. إطلاق نار على حافلة للمستوطنين شمال سلفيت


سلفيت /سما/

تعرضت حافلة للمستوطنين، مساء اليوم الاربعاء، لإطلاق نار بالقرب من بلدة دير استيا، شمال سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر الاحتلال أن قوات كبيرة هرعت إلى المكان وتقوم بمطاردة فلسطينيين اثنين أطلقا النار من تلة قريبة.

وأوضحت المصادر، أن سائق الحافلة وركابها تمكنا من مشاهدة فلسطينيين أطلقا النار من فوق تلة مجاورة باتجاه الحافلة، التي أصيبت بعيار ناري، أدى إلى إصابة إحدى المستوطنات بصدمة، بينما تمكن الفلسطينيان من مغادرة المكان بسلام.

وأضافت: أن سائق الحافلة اتصل بالجيش وأبلغه بإطلاق النار، وعلى الفور هرعت قوات كبيرة إلى المكان، وشرعت بعملية مطاردة للشابين، اللذين ادعا المستوطنون مشاهدتهما يطلقان النار باتجاه الحافلة.

اطلاق نار

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