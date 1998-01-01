رسمياً .. إيكر كاسياس يمدد عقده مع بورتو

وكالات / سما /

أعلن نادي بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تمديد عقد حارس المرمى إيكر كاسياس لمدة عامين اضافيين.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن الفريق المعروف باسم التنين أن كاسياس وافق على الشروط الخاصة بتجديد عقده ، حيث وقع هذا اليوم على تمديد اقامته حتى صيف عام 2021.

وانضم حارس المرمى الإسباني البالغ من العمر 37 عاماً إلى بورتو في سوق الانتقالات الصيفية في عام 2015 ، وبعد بعد قراره الصعب والذي تضمن الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

ويلعب كاسياس الموسم الرابع في بورتو منذ مغادرة الدوري الإسباني ، حيث خاض حتى الآن 149 مباراة ، وقد فاز في الدوري البرتغالي 2017-2018 وكأس السوبر البرتغالي في 2018 و 2019.

وينافس بورتو البرتغالي خلال الوقت الراهن في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث وصل للدور ربع النهائي ، حيث سيواجه ليفربول الإنجليزي الذي تمكن من اقصاؤه في ثمن نهائي الموسم الماضي.