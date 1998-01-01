الحمد الله يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات

رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الاعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات في الضفة الغربية، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني.

وجدد الحمد الله تأكيده وقوف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة مع أبناء شعبنا من اللاجئين في المخيمات وفي الشتات، ومواصلة تقديم كافة سبل الدعم لهم.

واشاد رئيس الوزراء بدور اللجان الشعبية في المخيمات بالوقوف إلى جانب القيادة والحكومة في وجه مختلف التحديات الخارجية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي في المخيمات، ومساندتهم للمواطنين، وسعيهم الدائم للوقوف على احتياجات المخيمات وأهلها، على كافة المستويات.

بدورهم أعرب أعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية عن شكرهم وامتنناهم للحمد الله، على جهوده المتميزة خلال فترة توليه رئاسة حكومة التوافق الوطني، ودعمه المتواصل للمخيمات من خلال تلبية احتياجاتها واعطائها الأولوية في عمل الحكومة، ووقوفه الدائم الى جانب المخيمات واللاجئين في كافة أماكن تواجدهم، متمنين له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.