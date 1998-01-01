وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية

رام الله / سما /

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، اليوم الأربعاء، قرارا بإعادة تشكيل لجنة زكاة أريحا والأغوار المركزية، وتسليم اللجنة الجديدة مهام عملها.

وأكد ادعيس أن هذه الخطوة جاءت تحقيقا للمصلحة العليا، وحفاظا على حقوق الفقراء والمساكين والأيتام من خلال تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة من قبل اللجنة للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، بحسب بيان للوزارة.

وأضاف: ان الوزارة تجري كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرية في الوطن والخارج لدعم لجان الزكاة وتوفير احتياجاتها، مشيرا إلى أن الأوقاف ستبقى على الدوام السند والعون لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة من الفقراء والمحتاجين والأيتام.