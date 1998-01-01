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غنيم يوقع عقد تصميم خط وادي السمن لمعالجة المياه العادمة

الأربعاء 20 مارس 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع شيرين الشلة ممثلة الشركة الألمانية المنفذة، عقد تصميم خط وادي السمن، في بلدة يطا جنوب محافظة الخليل، ضمن مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل، اليوم الأربعاء.

وحضر التوقيع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وممثلو الشركة الألمانية، وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ومحافظة الخليل ورئيس وأعضاء بلدية يطا.

وأكد غنيم أن هذا المشروع يعتبر هاما جدا، حيث رصدت الحكومة مبلغ 30 مليون شيقل لتنفيذ مشروع الخط الناقل، والذي يعتبر من الأولويات القصوى لسلطة المياه للأعوام 2019-2021، ليكون الوادي خاليا نهائيا من المياه العادمة بنهاية العام 2021.

وبين غنيم أن سيل المياه العادمة يتدفق بشكل مباشر من جانب المنازل، ما يؤدي لتهديد حياة المواطنين وانتشار الأمراض المعدية، إلى جانب الخطر المحدق بالمنطقة نتيجة قدم البنية التحتية وترهلها، مشيرا الى أن العمل في هذا المشروع سيتم بالتوازي مع العمل في محطة معالجة الخليل.

واضاف غنيم ان سلطة المياه كثفت جهودها من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون البدء في تنفذ المشروع، والتي تم التغلب عليها.

بدوره، قال الحساينة إن هذا المشروع يعكس اهتمام الحكومة بمناطق الجنوب، وتحسين المعيشة فيها، وتعزيز صمود المواطنين لمواجهة التضييقات الإسرائيلية وتحديدا في قضية المياه.

وهذا المشروع من ضمن برنامج إدارة المياه العادمة في الخليل، والذي يتكون من عدة مشاريع، وهي مشروع الخط الناقل لمياه وادي السمن، ومشروع إعداد الخطة الريادية الشاملة للمياه والصرف الصحي في المحافظة، ومشروع بناء المؤسسات لإدارة قطاع المياه، ومشروع تحديث دراسة تقييم الآثار البيئية والصحية والاجتماعية والموروث الثقافي، ومشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، إضافة إلى مشروع محطة تنقية المياه العادمة.

#سلطة المياه #مفيد الحساينة

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