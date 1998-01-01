الاحتلال يهدم مسكنا وحظيرة أغنام جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنا في خربة الحلاوة، وحظيرة أغنام في خربة مغاير العبيد، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت خربة الحلاوة، وهدمت مسكنا يعود للمواطن علي محمد علي أبو عرام، كما داهمت خربة مغاير العبيد وهدمت حظيرة أغنام للمواطن سلامة شحدة مخامرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطوبا بمسافر يطا، واستولت على خلايا شمسية تزود عدة بيوت في القرية بالكهرباء، وهدمت خزان ماء، وغرفة مشيدة من الطوب والصفيح، تعود ملكيتها للمواطن عيسى علي عوض زين، واعتقلت الشاب عوض إبراهيم عوض (22 عاما).