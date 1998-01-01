ابو هولي: معركة الكرامة نستلهم منها الثبات والصمود امام المؤامرات

غزة / سما /

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان كافة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين سقطت امام صمود شعبنا الفلسطيني والانتصار الكبير في معركة الكرامة التي ألجمت الاحتلال الاسرائيلي واطماعه التوسعية بعد نكسة حزيران في العام 1967.

وقال د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم بمناسبة الذكرى (51) لمعركة الكرامة التي تصادف يوم غد الخميس ان معركة الكرامة حطمت اسطورة جيش الاحتلال الاسرائيلي لذي لا يقهر والحقت به ذيول الهزيمة وشكلت في الوقت ذاته علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية جمعاء لتدشن مرحلة جديدة من الانتصارات واعادت الثقة لشعبنا الفلسطيني بعدما اصابته حالة اليأس والاحباط بعد نكبة عام 48 التي طرد وشرد فيها من دياره الى مخيمات اللجوء والشتات على يد العصابات الصهيونية .

واضاف د. ابو هولي بعد مرور 51 عاما على معركة الكرامة نستلهم منها الثبات والصمود امام المؤامرات التي تستهدف شعبنا و قضيته العادلة وفي المقدمة منها صفقة القرن الامريكية الرامية الى تصفية قضيتي القدس واللاجئين من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانهاء عمل وكالة الغوث الدولية عبر تجفيف مواردها المالية وتصفية القضية الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس وكسر ارادة شعبنا مؤكدا على ان الاجراءات الاسرائيلية الامريكية بفرض عقوبات مالية على القيادة الفلسطينية لن تثنيها عن موقفها الرافض لصفقة القرن الامريكية ولن تنال من عزيمة وادة شعبنا الفلسطيني.

واكد على ان منظمة التحرير الفلسطينية تاريخها حافل بالانتصارات السياسية والتاريخية بدءا بمعركة الكرامة ووصولا الى ترأس فلسطين للمجموعة 77+ الصين وان مواقفها تنبع من قرارها المستقل غير المرتبط بأجندات اقليمية وستواصل نضالها وانتصاراتها وصولا الى الدولة والعودة .

وشدد د. ابو هولي في بيانه على ان شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته الشعبية المتصاعدة في كافة محافظات الضفة والقدس في وجه الاحتلال الاسرائيلي دفاعاً عن القدس والمقدسات وفي مواجهة العدوان والاستيطان وحماية الحقوق والثوابت لافتا الى ان نضال شعبنا سيبقى مستمراً ومتواصلاً ومتناغماً مع النضال السياسي والدبلوماسي الذي يقوده الأخ الرئيس ابو مازن لاسترداد الحقوق والعمل على تامين الحماية الدولية لشعبنا وملاحقة اسرائيل ومحاكمتها في المحاكم الدولية .

وقال د. ابو هولي في بيانه : "في هذه الذكرى العظيمة نقف إجلالاً وإكباراً لشهداء معركة الكرامة الذي شكلوا نموذجا حيا لوحدة الشعبين الفلسطيني والأردني عندما امتزجت دمائهم على ارض المعركة دفاعا عن كرامة الأمة العربية " مؤكدا على عمق العلاقة والاواصر الاخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والأردني ومواقف الأردن الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ورفضه لكافة الحلول التي تنتقص منها .

وحيا د. ابو هولي جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات وصمودها ووقفتها النضالية الكبيرة في وجه المؤامرة الاحتلالية وبالتهديدات الخرقاء من أقطاب حكومتها مؤكدا على ضرورة التلاحم الفلسطيني الرسمي والشعبي وتلاحم كل القوى الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني لتوفير عناصر القوة والمنعة في مواجهة المؤامرة الأمريكية والاسرائيلية التي تستدف الحقوق والثوابت .

واكد في ختام بيانه بان شعبنا الفلسطيني يحتاج الى تعزيز صموده لا اهانته ومعاقبته لافتا الى ان ما حدث في قطاع غزة ضد الحراك الشعبي من قمع وتنكيل وصمة عار ستلاحق حركة حماس ومن يسير في ركبها ودعمها في ارتكاب هذه الجرائم الخارجة عن الصف الوطني والمنفية لعادات وتقاليد شعبنا مطالبا حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما اقترفته من جرائم بحقه .