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حماس : الخيارات مفتوحة للرد على جرائم الاحتلال

الأربعاء 20 مارس 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : الخيارات مفتوحة للرد على جرائم الاحتلال


غزة / سما /

أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية قادرة على الرد على جرائم الاحتلال، وأن الأيام القادمة حبلى بمفاجآت المقاومين من أبناء شعبنا للاحتلال.

وشددت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء ردا على جريمة قتل شابين في مدينة نابلس؛ أن "كلّ الخيارات مفتوحة للمقاومين للرد على جرائم الاحتلال".

وأضافت أن "مواصلة الاحتلال لجرائمه في مدن الضفة لن تضعف إرادة شعبنا في مواصلة المقاومة، وما حصل في جريمة قتل الشابين "رائد حمدان" و "زيد نوري" لن يغير من صورة هذا الجيش الجبان العاجز عن مواجهة المقاومين".

وأكدت على أنّ "عملية سلفيت البطولية ومن قبلها "جفعات آساف" وعملية "عوفرا" التي فر فيها جنود الاحتلال من أمام المقاومين كشفت عن جبن هذا الجيش الذي يستقوي على المدنيين العزل".

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