بالأسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح "الخميس"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت داخلية غزة، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي الخامسة والسادسة والسابعة من كشف (3/18).

وطالبت الداخلية، من المسافرين، ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وناشدت، بالتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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