"التربية" تبحث مع نظيرتها الروسية قضايا تهم التعليم المهني والتقني

رام الله / سما /

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي، خلال اجتماعها، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع التعاون الدولي في وزارة التعليم الروسية قضايا عدة تهم التعليم المهني والتقني؛ وذلك بما يتقاطع مع توجهات الوزارة التطويرية في هذا المجال.

وشارك في الاجتماع؛ الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي أ.د. وليد صويلح، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د. أحمد عثمان، ومدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، ومدير العلاقات الثقافية عبير دراغمة، وأعضاء من التعاون الدولي والعلاقات العامة في وزارة التعليم الروسية برئاسة أندريي أندرييفتش يميليانوف، وأعضاء في دائرة السياسة الحكومية في مجال التعليم المهني والإعداد المتقدم للكوادر.

وأشار القبج إلى أن هذا اللقاء يأتي متابعة لبنود مذكرة التعاون التي وقعها وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم مع الجانب الروسي وفي سياق الاجتماعات المتتالية بين الطرفين لمتابعة ملفات مهمة تستهدف خدمة منظومة التعليم المهني والتقني والاستفادة من التجربة الروسية وتسليط الضوء على التجربة الفلسطينية في هذا المجال وتوجهات الوزارة التطويرية.

وثمن القبج دور سفارة فلسطين في موسكو لترتيب هذه اللقاء المهم، مؤكداً على توجيهات الوزير صيدم لتعزيز التعاون مع روسيا بما يضمن تطوير قطاع التعليم المهني والتقني وتشجيع التوجه نحوه، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بتطوير التعاون مع الجانب الروسي، مؤكداً عمق العلاقات الروسية الفلسطينية.

من جهته، أكد الجانب الروسي استعداده لدعم قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين من خلال المساهمة في إنشاء المركز الإقليمي للاختصاصات (الكلية التقنية)، وتوفير البرامج التدريبية للمعلمين وتطوير المناهج في مختلف المجالات المهنية والتقنية، وبما يشمل تطوير التعليم باللغة الروسية، وتدريسها في فلسطين.